34-årig sigtet for drabsforsøg efter knivstikkeri

Det var et knivstikkeri, der torsdag aften fik politiet til at rykke ud til Allegade i Horsens.

En 34-årig mand er blevet anholdt, og fredag fremstilles han i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for forsøg på manddrab.

Offeret for knivstikkeriet var en 42-årig mand, der ifølge politiet ikke har været i livsfare.

Det er politiets opfattelse, at de to kendte hinanden i forvejen, og torsdag aften lød det da også fra politiet, at der var tale om en isoleret hændelse.

Ifølge Horsens Folkeblads oplysninger blev den 42-årige stukket flere gange i brystet.

Den 34-årige anholdte er en lokal mand fra Horsens, der blev anholdt kort efter knivstikkeriet ved 18-tiden. Han blev fundet i nærheden af gerningsstedet.

Sydøstjyllands Politi kalder i en pressemeddelelse hændelsen for en 'isoleret uoverensstemmelse mellem de to'.

Efterforskningen i sagen fortsætter nu, hvor politiet vil klarlægge, hvad der førte til knivstikkeriet.

I forbindelse med knivstikkeriet var politiet til stede med hundepatrulje og kriminalteknikere. Afspærringen i området blev først ophævet igen omkring klokken 22.30 torsdag aften.