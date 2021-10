34 blodige minutter: - Det er grusomt

Det er ikke til at forstå for Kongsbergs borgere, at gerningsmandens angreb stod på i hele 34 minutter

Den sydøstlige norske by Kongsberg blev onsdag aften ramt af en tragedie.

I 34 minutter gik en 37-årig dansk mand amok og skød og dræbte personer med blandt andet bue og pil.

- Det er grusomt. Han har bare gået rundt og dræbt tilfældige her i vores gader, siger en chokeret Gudoon Hersi til Aftenposten.

Hun blev sammen med sin veninde mødt af blå blink og afspærringer, da de var på vej hjem fra en aften ude i den norske by, som har omkring 28.000 indbyggere.

Mandens lange angreb skaber stor undren i blandt de lokale, da den nærmeste politistation blot er 1,1 kilometer fra øjenvidnernes første meldinger om en vildt skydende mand med bue og pil.

Øjenvidner har beskrevet mandens fremfærd med bue og pil. Foto: Terje Bendiskby/NTB/Ritzau Scanpix

Dødsskrig og flugt for livet

Hans brutale fremfærd skabte frygt i supermarkedet Coop-Extra og på det lokale posthus, hvor folk ifølge Aftenposten løb for deres liv for at undslippe ham.

Norsk TV 2 beretter om øjenvidnet Hansine, der fra sin terrasse kunne se manden gå rundt med bue i den ene hånd og pile i et hylster om skulderen.

Herfra kunne hun se og høre, at folk ude fra gaderne flygtede hen, hvor det var muligt. Nærliggende huse og lokale butikker blev deres destination i håb om sikkerhed.

De lokale borgere prøver at få svar på, hvordan angrebet kunne stå på så længe. Foto: Hakon Mosvold/NTB/Ritzau Scanpix

Det uhyggelige angreb gav en markant lyd, og den var ikke til at tage fejl af for Thomas Nilsen, der opholdt sig 35 meter fra et af gerningsstederne.

- Jeg hørte nogen forfærdelige dødsskrig. Det var helt forfærdeligt, jeg har aldrig hørt noget lignende, siger vidnet Thomas Nilsen til norsk TV 2.

Politiet har meddelt, at gerningsmanden fik dræbt fem personer, og to yderligere blev såret. Meldingen har skabt dyb sorg i byen, mens de lokale prøver at finde frem til, om det kunne være familie eller venner.

- Vi har sendt beskeder til alle, vi kender. Nu spørger vi os selv, hvem har mistet livet? Er det nogen, vi kender? Alle kender jo alle her i Kongsberg, siger Gudoon Hersi til Aftenposten.