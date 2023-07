En 40-årig mand, der er et mangeårigt medlem af rockergrupperingen Hells Angels, er lørdag formiddag blevet varetægtsfængslet for hash-salg på Christiania

DOMMERVAGTEN (Ekstra Bladet): Med et alenlangt synderegister var det langt fra første gang, at en 40-årig høj, skaldet og bredskuldret mand lørdag formiddag blev ført ind i retten og fremstillet i grundlovsforhør.

Her blev den anholdte mand, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er et højtstående medlem af Hells Angels, sigtet for at tage del i den organiserede hash-handel på Christiania.