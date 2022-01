35-årig død under anholdelse

En 35-årig mand afgik onsdag ved døden, mens han var i politiets varetægt.

Det fortæller mandens familie til Ekstra Bladet.

Knust far

Den 35-åriges far ønsker ikke, at sønnens navn og billede skal offentliggøres af hensyn til familien. I særdeleshed den afdødes tre små børn på 6, 8 og 9 år.

Men han fortæller, at sønnen mistede livet onsdag aften. Ifølge politiet, der overgav den tunge besked næste morgen, havde der forinden været en form for uoverenstemmelse på en beværtning i Brønshøj.

Den 35-årige var derfor stukket af med politiet i hælene, inden en politihund angiveligt indfangede ham, og der opstod tumult.

Hvad der så sker, er indtil videre et mysterium, da politiet ifølge faderen ikke vil give familien flere detaljer.

- Lige nu venter vi på obduktionen. Vi må ikke få noget at vide, fortæller den knuste far, mens stemmen knækker.

- Han var en sød fyr og havde et godt hjerte.

Hans kæreste, der er dybt berørt, stemmer i. Hun er helt uforstående overfor hvad der er sket, og hvorfor familien angiveligt ikke må se den 35-årige.

- Han var en god kæreste og et godt menneske, afslutter hun.

Bekræfter episode

Københavns Politi bekræfter, at der har været en episode, men oplyser ikke yderligere med henvisning til, at sagen er overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

- Hændelsen efterforskes nu af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. DUP skal have mulighed for at skabe klarhed over, hvad der er sket i situationen uden påvirkning eller indblanding herfra. Derfor har vi ikke mulighed for at komme med yderligere oplysninger om hændelsen, skriver de i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.