En 35-årig mand sigtes for voldtægt og er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger under et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Manden er statsborger i Tanzania, fremgår det af politiets opslag på det sociale medie. Grundlovsforhøret begyndte klokken 8.

Det fremgår ikke, hvor voldtægten skal være begået. Ritzau forsøger at indhente flere oplysninger om sagen hos politiet.