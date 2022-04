35-årig fortsat på fri fod: Mistænkt for drabsforsøg

2. marts blev en 25-årig mand fra Frederikshavn stukket med kniv og slået i hovedet med et slagvåben. Tre personer er blevet anholdt og fængslet, men en mistænkt er stadig på fri fod.

Nordjyllands Politi har i flere uger ledt intenst efter den 35-årige Stefan Tahir Gaarboe Danielsen, som, de mener, har forbindelse til sagen.

Han blev første gang efterlyst offentligt 31. marts, men det har endnu ikke givet pote, og derfor beder politiet endnu engang offentligheden om hjælp.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

- Vi mistænker den 35-årige for at have taget del i denne meget alvorlige forbrydelse. Og han skal pågribes, så han kan blive stillet til regnskab for sine handlinger, udtaler politikommissær Peter Skovbak i pressemeddelelsen.

- Vi ved, at han er tilmeldt en adresse i Aalborg, men det er også sandsynligt, at han kan have taget ophold andre steder, f.eks. i København, hvor han har relationer, siger Peter Skovbak.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den efterlyste mand i flere år været del af den berygtede bande Loyal to Familia. Læs mere om hans brutale fortid her.

Den efterlyste mand beskrives som værende 183 centimeter høj og almindelig af bygning. Han er lys i huden, har lyst, kort hår og har tatoveret bogstaverne LTF på halsen. Han har også tatoveringer på armene.

Ligger man inde med oplysninger om, hvor den efterlyste mand befinder sig, opfordrer Nordjyllands Politi til, at man kontakter dem på 114.

