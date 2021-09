35-årig kræves idømt forvaring

Politiet går efter en forvaringsdom i retssagen mod en 35-årig mand, der er tiltalt for mange tilfælde af vold, voldtægt, forsøg på voldtægt, hærværk, trusler og blufærdighedskrænkelse.

Det skriver TV2 Nord.

Størstedelen er mandens kriminelle handlinger er ifølge anklageskriftet sket på en institution i Himmerland, hvor manden har opholdt sig.

Han er blandt andet tiltalt for vold mod beboere og ansatte på institutionen, ligesom han er tiltalt for i sommeren 2018 at have gået amok og smadret døre, vinduer, møbler med mere. Han ødelagde samlet inventar for cirka 100.000 kroner.

Sex overgreb

Manden er desuden tiltalt for at have voldtaget en kvinde 3. april i år i Aalborg. Ifølge politiet var kvinden ikke i stand til at gøre modstand, da hun var beruset og træt.

Desuden skulle manden ifølge politiet have forsøgt at voldtage en kvinde 4. juli i Jernbanegade i Brande. Ifølge anklageskriftet, som TV2 Nord har set, 'greb manden fat i kvinden, befølte hende og tvang hende ned på jorden'.

Han måtte dog give op, da et vidne så, hvad der skete og begyndte at råbe. Det fik manden til at flygte fra stedet.

Manden risikerer fængselsstraf på ubestemt tid, hvis politiet får medhold i anklagerne. Forvaring er en af de hårdeste domme, man kan modtage i Danmark. Statistisk set bliver cirka fem personer om året idømt forvaring.