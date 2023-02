35-årig melder sig selv: Tilstår drab

En 35-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 28 dage og sigtet for drab efter at have meldt sig selv til politiet i den grønlandske by Qaqortoq.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse torsdag.

Politiet undersøger, om der er en forbindelse til eftersøgningen af en 35-årig kvinde fra Qaqortoq, der forsvandt for over et år siden. Hun er ikke set siden.

- Manden har selv henvendt sig til politiet i Qaqortoq, hvor han har oplyst, at han har begået et drab. På den baggrund skal vi nu afdække, hvad der nærmere er tale om, siger vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard, der er linjechef for efterforskning i Grønlands Politi, i pressemeddelelsen.

- Jeg kan i den forbindelse oplyse, at vi efterforsker sagen helt bredt, blandt andet om der kan være en forbindelse til eftersøgningen af en 35-årig kvinde fra Qaqortoq, der i november 2021 forsvandt og ikke er set siden.

Som en del af efterforskningen er Grønlands Politi til stede i området omkring Vatikanbakken i Qaqortoq.

Torsdagens grundlovsforhør blev afholdt for lukkede døre.

Det betyder, at der er beviser og forklaringer i sagen, som offentligheden ikke kan få indblik i.

På den baggrund kan Grønlands Politi heller ikke oplyse yderligere, lyder det.

Drabssigtelsen kommer, efter at der for nylig har været flere drabssager i Grønland.

Politiet har dog ikke grund til at tro, at to aktuelle drabssager i Qaqortoq, en drabssag i Nuuk eller en drabssag i Sisimiut er relateret til hinanden.

I den ene af de to andre sager fra den seneste uge afgik en 55-årig kvinde ved døden efter et knivstikkeri i Sisimiut onsdag aften.

Det skete efter dødsfaldet af en 53-årig mand, som blev fundet i sin lejlighed 4. februar i Qaqortoq i det sydlige Grønland.

Også den sag efterforskes som et drab.