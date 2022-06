35-årig stukket ihjel: Har drabet på video

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En 35-årig mand er død i aftes efter et fatalt knivstikkeri i Københavns Sydhavn, hvor også en 31-årig mand blev stukket. Han er nu i kritisk, men stabil tilstand.

Københavns Politi har modtaget videoklip af knivstikkeriet og oplyser, at de har en indikation af, hvem gerningsmanden er, og opfordrer ham til at melde sig selv.

- Vi har med hjælp fra vidner og optagelsen af knivstikkeriet et godt billede af, hvem der er gerningsmanden, og ham leder vi efter lige nu. Er der vidner, der ved, hvem han er, og hvor han befinder sig, så hører vi selvfølgelig gerne fra dem, og jeg vil også opfordre ham til selv at kontakte os, siger politikommissær Peter Kamp fra Københavns Politi.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet på Peter Sabroes Gade onsdag klokken 20.03.

Hvad der førte til det fatale sammenstød, er endnu uvist, men det tyder på, at de tre involverede har haft et forudgående skænderi på værtshuset Syd-Vest Bodega. Her og på gaden arbejdede teknikere aftenen og natten igennem med at indsamle spor.

Umiddelbart er det ikke vurderingen, at sagen er banderelateret, oplyser Københavns Politi.

Patruljer var hurtigt fremme på gerningsstedet, og de to sårede blev kørt til behandling på hospitalet. Her blev den 35-årige kort efter erklæret død.



Københavns Politi opfordrer til, at optagelserne af knivstikkeriet ikke deles med andre via sociale medier.



- Det er nogle voldsomme optagelser, som ikke skal ud og florere på nettet. Har man billeder eller optagelser af hændelsen, kan man overdrage dem til politiet og ikke andre, siger Peter Kamp.

Masser af politi

Flere borgere i området fulgte det omfattende politiopbud efter knivstikkeriet.

- Der kom en masse politi, og de afspærrede hele gaden. De var her til langt ud på natten, og lyset fra deres lygter ramte ind i min stue. Jeg kunne ikke rigtigt sove, og var lidt urolig over hvad søren, der var sket. Jeg kiggede ud ind i mellem. Der kom også politihunde, som undersøgte haverne, fortæller en ældre borger i kvarteret til Ekstra Bladet.

Teknikere bar en sportstaske ud fra værtshuset. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer