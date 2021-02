350 biler i demonstration: Endte i 75 sigtelser

En demonstration med omkring 350 biler i Aarhus endte lørdag i 75 sigtelser.

Det oplyser Østjyllands Politi.

To demonstrationer

Faktisk var der anmeldt to bildemonstrationer i Aarhus lørdag, hvoraf den første, der var en gruppe unde tamiler, som demonstrerede mod undertrykkelse i Sri Lanka, forløb fredeligt.

Det gjorde den næste derimod ikke.

- Det er en bildemonstration, der var proklameret til at gå imod 'politiets magtmisbrug mod bilentusiaster'.

- De er utilfredse med den behandling, de har fået af kommune, borgere og politi, i forhold til at de ikke har noget sted at være, siger vagtchef Morten Bang.

Foto: Local Eyes

Politiet estimerer, at hele 350 biler deltog i demonstrationen.

- De havde selvfølgelig fået en rute, og den fulgte de så. De endte nede i midtbyen, hvor trafikken stod helt stille, fortæller vagtchef Morten Bang hos Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

75 sigtelser

Politiet var derfor nødt til at spærre af og lede trafikken videre.

- Der er i forbindelse med den her rute og nede i midtbyen, at 75 blev sigtet for at overtræde færdselsloven, siger vagtchefen.

Det er de sigtet for 11 x Rødt lys, klip

10 x Unødig røg/støj (burnout/hjulspin)

10 x Unødig brug af horn

9 x Uberettiget anvendelse af haveriblink

8 x Håndholdt mobiltelefon, klip

5 x øvrig færdselslov (blokering af lyskryds)

4 x Manglende sikkerhedssele

4 x Fejl/mangler

3 x Kørsel uden forreste nummerplade

3 x Hastighed, klip

2 x Manglende agtpågivenhed (drifting/udskridning/håndbremsevending)

2 x Forkert lygteføring

1 x Hastighed, betinget frakendelse

1 x Hastighed, bøde

1 x øvrige lyssignaler ej respekteret

1 x Straffelovens §121 vedr. fornærmelig tiltale Kilde: Østjyllands Politi Vis mere Luk

Ingen fare

Selvom nogle af sigtelserne blandt andet lyder på 'håndbremsevending' og 'burnout/hjulspin', så var der ikke på noget tidspunkt nogen personer, der kom i fare.

- Men det er klart, at vi ser med stor alvor på, at man anmelder en demonstration, og så er der 75, der ikke formår at overholde færdselsloven, som man selvfølgelig skal, selvom det er en demonstration.

- Det er klart, at vi kommer til at tage kontakt til arrangøren, når der har været 75 sigtelser, siger Morten Bang.