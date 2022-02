36-årig fængslet for drab på Mia

Den ene af de to mænd, der er sigtet for at slå Mia Skadhauge ihjel, er i Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Den anden er løsladt og kan dermed torsdag eftermiddag forlade retten.

Anklager Mette Bendix har kæret løsladelsen til landsretten.

Mændene, som er bedste venner og begge 36 år, blev ved grundlovsforhørets start sigtet for at have dræbt den 22-årige kvinde 'i forening og efter fælles forståelse'.

De nægter sig skyldige.

Drabet er ifølge sigtelsen sket på ukendt vis og på ukendt sted i Nordjylland i tidsrummet 6. februar klokken 6.09 til 9. februar klokken 11.20.

Altså i tidsrummet fra, at Mia Skadhauge Stevn blev set sætte sig ind i en mørk personbil på Vesterbro i Aalborg, til at de to mænd blev anholdt i går. Den 22-årige kvinde er endnu ikke fundet.

Grundlovsforhøret mod de to mænd har varet over fire timer og er foregået for lukkede døre. Derfor vides det ikke, om de sigtede har afgivet forklaring og hvilke spor anklager Mette Bendix har fremført for retten.

Politiet har været massivt til stede på adskillige adresser i løbet af onsdagen, særligt ved det gule hus i Flauenskjold, hvor den nu varetægtsfængslede af de to bor.

Her har politiets teknikere blandt andet udgravet et mindre område på gårdspladsen bag huset. Også en garage og en tilbygning er blevet nøje undersøgt.

Teknikerne graver ved det gule hus.

