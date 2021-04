37-årig anholdt: Affyrede skud mod adresse

Tirsdag aften var Barsøvænget ved Drejens i Kolding omdrejningspunkt for en massiv politiaktion.

Sydøstjyllands Politi ville ikke fortælle, hvorfor man her havde ført en mand væk i dna-dragt, men onsdag formiddag melder de ud om aktionen.

Det drejer sig om en 37-årig mand fra Middelfart, som tirsdag aften blev anholdt i Kolding.

Han sigtes for vold og trusler mod en 34-årig mand, efter at der blev affyret et skud på en adresse i Horsens tidligere tirsdag. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ingen kom til skade i den forbindelse.

Ført væk i dna-dragt

På en video fra stedet kan man se, at manden iført en dna-dragt bliver ført ind i en politibil.

Vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Mads Flansmose bekræftede tirsdag over for Ekstra Bladet, at politiet er til stede, og at der er foretaget en anholdelse. Ellers holdt ordensmagten kortene tæt ind til kroppen.

- Jeg kan ikke udtale mig ret meget om det på nuværende tidspunkt, men jeg kan bekræfte, at vi er til stede på Barsøvænget. Vi har haft en aktion, hvor vi har foretaget en anholdelse af en gerningsmand. Mere kan jeg ikke sige lige nu.

Den 37-årige fremstilles senere onsdag i grundlovsforhør ved Retten i Horsens.