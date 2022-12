37-årig dømt for at bortskaffe dræbte Frank

En 37-årig mand fik ifølge ny tiltale et stort pengebeløb for at skaffe sig af med liget af Frank Dan Nørgaard Jørgensen - han er torsdag blevet idømt seks måneders fængsel

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Med råd, dåd og mod betaling rådgav en 37-årig mand om, hvordan 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen skulle pakkes ind i plastik og skaffes af vejen.

Prisen for ydelsen lød på den nette sum af 28.000 kroner.

Det kom frem torsdag, da den 37-årige mand mødte i Retten i Randers for at tilstå sin rolle i det, der ligner et mystisk mordkomplot på familiefaren til fire.

Forskellige roller

Ifølge politiet har de i alt seks sigtede haft forskellige roller i det planlagte drab. De øvrige fem mistænkte i sagen nægter sig fortsat skyldige og har siddet varetægtsfængslet i månedsvis.

Men torsdag var alle på nær én sigtet blevet fragtet fra arresten til retten for at høre den 37-åriges forklaring. Han sad troligt klar på sin plads, ti minutter før retsmødet gik i gang.

Den 37-årige er udlært maskinarbejder og har to mindreårige børn. Privatfoto

Fandt gemmested

De mange tilhørere og repræsentanter fra pressen blev dog afskåret fra at høre mandens forklaring, efter dommeren valgte at imødekomme anklagerens anmodning om dørlukning.

Kort efter blev parterne dog lukket ind i lokalet igen. Her blev den konkrete tiltale mod den 37-årige læst op af specialanklager Jesper Rubow, som derefter gik direkte til sin procedure i sagen.

Skulle gemmes i skov

Den 37-årige blev tiltalt for medvirken til usømmelig omgang med lig for på et tidspunkt efter 14. juli klokken ca. 14.30 at have rådgivet om bortskaffelsen af Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Han skulle desuden have rådgivet om, at liget af den 40-årige mand skulle gemmes i en skov i Gassum. Under dagens retsmøde kom det frem, at den 37-åriges mor bor i Gassum.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den udbrændte bil blev fundet i Nørager. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det den bil, som Frank kørte i. Foto: Øxenholt Foto

Anklagemyndigheden krævede manden idømt otte måneders fængsel for at bortskaffe liget af Frank samt for forvoldelse af ildebrand, da han var med til at destruere drabsofferets hvide varevogn og dermed også beviser i sagen.

Forsvarsadvokat Henrik Stagestorn mente, at hans klient skulle fem måneder i fængsel.

Dommeren valgte, at han skulle idømmes seks måneders fængsel, og eftersom den 37-årige har siddet varetægtsfængslet siden 22. juli, kunne han dermed gå som en fri mand.

Ingen kommentar

Han skal dog betale en erstatning på 115.000 kroner for den udbrændte varevogn, de 28.000 kroner, han fik som betaling for forbrydelserne, er blevet beslaglagt, og derudover skal han betale sagens omkostninger.

Ekstra Bladet henvendte sig til den nu dømte mand, efter han fik lov til at gå, og spurgte, om han ville knytte en kommentar til sagen. Han svarede venligt, men bestemt nej og forlod retten med sin forsvarsadvokat.

De øvrige sigtede i det planlagte drab blev ført tilbage til deres celler.

