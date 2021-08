37-årig dømt for hash-kørsel: Påførte kvinde hjerneskade

En 37-årig mand er i dag blevet dømt i en sag om vanvidskørsel i hash-påvirket tilstand. Det skriver Vestegnens Politi i et tweet.

Manden blev dømt for hash-påvirket at påkøre en kvindelig cyklist. Kvinden kom alvorligt til skade ved ulykken, som skete i Albertslund i maj.

Ved retssagen kom det frem, at hashen i mandens blod var den lavest mulige strafbare værdi. Retten vurderede, at manden skulle idømmes ti måneders fængsel og frakendelse af førerretten i to år.

- Sagen viser, at selv en lille hash-påvirkning kan være farlig i trafikken og straffes hårdt i retten, siger sagens anklager, Kristoffer Bruun Hansen, i forbindelse med sagen.

Ekstra Bladet har tidligere omtalt sagen.

Af sagens anklageskrift fremgår det, at den 37-årige ikke havde kørekort, da han i maj påkørte kvinden. Ulykken skete, da bilisten i en varevogn kørte ad Vallensbæk Torvevej mod nord og svingede til venstre ad Læhegnet i vestgående retning.

Cyklisten kørte på Vallensbæk Torvevej mod syd og kørte ligeud i krydset ved Læhegnet, hvor den venstresvingende varevogn ramte hende. Hun blev kastet op på frontruden af bilen, fremgår det af fotos fra ulykken, der også viser en cykelhjelm ligge på ulykkesstedet.

Cyklisten pådrog sig et kraniebrud, flere hjerneblødninger og en svær traumatisk hjerneskade. Hun mistede delvist evnen til at tale og forstå og fik lettere lammelser i højre del af ansigtet, højre arm og højre ben, fremgår det af anklageskriftet.