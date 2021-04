37-årig fængslet efter trusler og skud i Horsens

En tvist om narkogæld fik tirsdag eftermiddag en 37-årig mand til at opsøge en 34-årig mand i Hosens og skyde hen over hovedet på ham, mens han lå ned.

I et grundlovsforhør onsdag blev den 37-årige varetægtsfængslet i fire uger, skriver JydskeVeskysten.

Manden blandt andet sigtet for vold og trusler.

Da han tirsdag eftermiddag opsøgte den 34-årige i hans hjem på Kollegievænget i Horsens, truede han både offeret og dennes familie med, at han ville 'pløkke dem', skriver JydskeVestkysten, der var til stede ved grundlovsforhøret.

Efter skyderiet tog den nu varetægtsfængslede mand hjem til Barsøvænget i Kolding. Her blev han anholdt et par timer senere.

Politiet var tirsdag aften meget fåmælte efter anholdelsen. Politiet ville hverken fortælle, hvad sagen drejede sig om, eller om den formodede gerningsmand var en mand eller kvinde.

På Ekstra Bladets hjemmeside kunne man dog på en videooptagelse se et større politiopbud og en mand iført en hvid såkaldt DNA-dragt blive sat ind i en af politiets biler.

Politiet ifører personer en DNA-dragt, hvis det ønsker at sikre tekniske beviser på tøjet.

Inden dørene til grundlovsforhøret blev lukket for offentligheden, nåede den 37-årige at oplyse, at han nægter sig skyldig og ikke ville udtale sig yderligere, skriver JydskeVestkysten.