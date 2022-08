37-årig sigtet for voldtægt

En 37-årig mand blev søndag morgen fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor han blev sigtet for voldtægt mod en 41-årig kvinde ved at have gennemført et fuldbyrdet samleje under anvendelse af tvang eller vold, selvom kvinden sagde stop.

Det skete på en adresse på Tårnvej i Rødovre natten mellem fredag og lørdag omkring klokken 4.

- Det er to parter, der kender hinanden, fortæller anklager Rashid F. Elkot.

Anklageren oplyser, at den sigtede nægter sig skyldig og gerne ville udtale sig i grundlovsforhøret. Han siger, at der var tale om et frivilligt samleje.

Sagen kom til politiets kendskab, fordi kvinden kontaktede myndighederne i løbet af lørdagen.

Manden blev varetægtsfængslet i to uger frem til 8. september.