38-årig får otte måneders fængsel for storm på Kongressen i USA

En 38-årig amerikansk mand er mandag blevet idømt otte måneders fængsel, efter at han i januar var med til at storme Kongressen i USA.

Han er den første ud af hundredvis af anholdte, der modtager en fængselsstraf for sin rolle under angrebet den 6. januar.

Stormløbet kom i kølvandet på det amerikanske valg i november, hvor den daværende præsident, Donald Trump, tabte til Joe Biden.

Billeder fra episoden viser den 38-årige mand i Senatet i Capitol-bygningen. Han har langt sort hår, fuldskæg og bærer et rødt flag med teksten 'Trump 2020'. Han er samtidig iklædt en T-shirt med Trumps navn påskrevet.

- Selvom du blot var en del af en større menneskeflok, så deltog du i en hændelse, der truede Kongressen og selve demokratiet, siger dommer Randolph Moss mandag i Washington, skriver NBC News.

- Den skade, der blev forårsaget, går langt ud over forsinkelsen af godkendelsen af stemmer, siger Moss.

Dommeren henviser til, at Kongressen i januar var i færd med at godkende valget af Joe Biden som USA's næste præsident.

Mandagens fængselsstraf er ikke lige så lang, som anklagerne havde håbet på. Ifølge Washington Post havde de forlangt 18 måneders fængsel.

Fem personer døde i forbindelse med uroen ved Capitol Hill 6. januar.

Donald Trump blev anklaget for at have opildnet til oprør i forbindelse med stormløbet mod Kongressen, men han blev senere frikendt ved sin anden rigsretssag.

Ekstra Bladet har samlet nogle af de vanvittige billeder fra det kæmpe kaos i Washington her.

En tatoveret mand med Stars and Stripes-makeup og horn på hovedet blev den mest synlige repræsentant for stormen på Kongressen. Ekstra Bladet har skrevet om ham her.