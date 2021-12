38-årig nægter manddrab børns mor

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En 38-årig mand nægtede drab, men erkendte vold med døden til følge, da han fredag morgen blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at have dræbt den 28-årige mor til hans to børn med flere knivstik.

Han blev desuden også sigtet for grov vold ved at have skåret sin fireårige datter i hånden flere gange.

Grundlovsforhøret skete for lukkede døre i Retten i Aarhus, men senioranklager Jakob Beyer oplyser, at manden blev varetægtsfængslet frem til 14. januar næste år.

Det fatale knivstikkeri skete i en lejlighed på Byvangs Allé i Viby torsdag formiddag, hvor manden og kvindens fireårige datter og seksårige søn også var til stede.

Ved grundlovsforhøret fredag kom manden ind i retten iført en blå dragt, hvide sokker, sandaler på fødderne og blå handsker på hænderne. Han har sort kruset hår. Det blev oplyst, at han forstår dansk, men dommeren bad alligevel en tilkaldt tolk om at oversætte alt for en sikkerheds skyld.

Herefter valgte dommeren trods protester fra den fremmødte presse at lukke dørene til grundlovsforhøret.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen, om at en 28-årig kvinde var blevet overfaldet og stukket med kniv, torsdag klokken 10.30.

Der blev straks sendt både politi og ambulancer til stedet, og kvinden blev kørt til hospitalet, hvor hun afgik ved døden kort før middagstid.

Den fireårige pige blev også kørt til behandling på hospitalet, men hun havde umiddelbart kun overfladiske skader.

På gaden fik politiet kontakt til den 38-årige far til de to børn, der blev anholdt på stedet.



Ifølge et vidne på stedet, som Ekstra Bladet har talt med, virkede han, som om han overgav sig fuldstændig og virkede nedtrykt.

Han blev iført en hvid sporsikringsdragt, før han blev ført væk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fire danske efterretningsfolk er blevet anholdt i en tophemmelig sag om læk af oplysninger. Hør mere i Ekstra Bladets podcast 'Afhørt' herunder eller i din podcastapp.