38-årig nægter manddrab på sin hustru

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En 38-årig mand er fredag morgen blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Her er han sigtet for manddrab ved knivstik på sin kone og grov vold mod sin blot fireårige datter begået torsdag formiddag.

I retten var manden høflig og venlig, og han besvarede alle spørgsmål roligt via sin tolk.

Han var iklædt blå arrestuniform og blå engangshansker, og i sandalerne havde han et par hvide Hummel-sokker.

Nægter manddrab

I sigtelsen, som blev læst op i Retten i Aarhus, fremgik det, at den 38-årige mand er sigtet for manddrab ved flere knivstik mod sin 28-årige hustru.

Det nægtede han, men erkender vold med døden til følge.

Det kom også frem, at han er sigtet for grov vold med kniv mod sin fireårige datter, men nægter sig også her skyldig.

Begge tiltaler har fundet sted på samme tid, omkring klokken 10.30 torsdag på Byvangs Allé i Viby.

Anklagemyndigheden begærede dørene lukket, og trods pressens protester valgte dommer Preben Veng at følge anmodningen, hvorfor journalisterne måtte forlade retssalen.