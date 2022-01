38-årig sigtet for drab

En 38-årig mand er søndag blevet sigtet og varetægtsfængslet for manddrab i forbindelse med drabet på en 54-årig mand på Langelinie i Silkeborg.

Manden nægter sig skyldig.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands anklagere på Twitter.

En 55-årig kvinde og en 62-årig mand er allerede sigtet og varetægtsfængslet i sagen, hvor drabsofferet blev fundet død i sin lejlighed.

Ifølge sigtelsen mod den 55-årige kvinde og den 62-årige mand blev offeret stukket flere gange med kniv og fik blandt andet skåret halsen over. Han blødte ihjel efter det voldsomme overfald.

Midt- og Vestjyllands Politi har tidligere oplyst, at de formoder, at der er tale om et opgør i misbrugsmiljøet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets podcast Afhørt herunder eller i din podcastapp. I denne uge handler den blandt andet om en konflikt mellem Bandidos og banden NNV sidste år.