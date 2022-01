39-årig kvinde kvalt med cykellås på hospital

En sindssyg 21-årig mand led af ekstreme, aggressive og sadistiske fantasier, da han overfaldt en 18-årig kvinde i Fensmark på Sjælland, tog kvælertag på hende og truede med at slå hende ihjel.

Derfor var lægerne bekymrede for, at han igen ville begå voldelig kriminalitet.

Men efter dommen ved Retten i Næstved, hvor han blev dømt til psykiatrisk behandling, blev den 21-årige mand ikke anbragt på en lukket retspsykiatrisk afdeling for sindssyge kriminelle - men på en almindelig, lukket afdeling S1 på det psykiatriske hospital Oringe i Vordingborg.

Ni måneder senere kvalte han - ifølge tiltalen - en kvindelig medpatient, den 39-årige Stine Kitt Jørgensen, i afdelingens gård.

Han greb hende, ifølge anklageskriftet, om halsen med begge hænder, trykkede til og strammede en cykellås om hendes hals, mens han også satte sit knæ på halsen.

Foto på SnapChat

Politiet fandt et foto af drabet på den 21-åriges mobil, som han havde delt på SnapChat, inden den 39-årige blev fundet død i en Rhododendronbusk klokken 13.19 den 27. februar sidste år. På billedet ses han sætte sit knæ mod offerets hals.

Personalet, der ledte efter Stine Kitt Jørgensen, fandt hende livløs med jord i øjne og mund. Ved siden af liget lå cykellåsen, som der var mærker af på kvindens hals.

27. januar starter retssagen mod den drabstiltalte 21-årige ved Retten i Nykøbing Falster. Under varetægtsfængslingen er der foretaget en ny mentalundersøgelse af ham, der ligesom den forrige slår fast, at han er sindssyg.

Derfor kræver anklager Charlotte Skovmand, at han nu dømmes til anbringelse i en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Den 21-årige nægter sig skyldig, men anklageren forventer, at han vil afgive forklaring under retssagen.

Han sidder varetægtsfængslet på en lukket retspsykiatrisk afdeling ved psykiatrien i Slagelse.

Familie kritiserer sikkerheden

Familien til Stine Kitt Jørgensen stod efter drabet frem i TV2 Øst og kritiserede sikkerheden på Oringe.

Den 39-årige kvinde blev indlagt på afdeling S1 14. februar på 'røde papirer'. Der var seks patienter på afsnittet, og Stine Kitt Jørgensen skulle have skærpet observation én gang i timen, forklarede familien til TV2 Øst.

Kort før drabet gik Stine Kitt Jørgensen rundt i gårdhaven, hvor personalet hørte, at hun talte med fiktive personer.

Den dræbtes mor, Anna Birgitte Larsen, forstod ikke, hvorfor den 21-årige mand ikke var anbragt på en retspsykiatrisk afdeling, men kunne gå frit rundt blandt de øvrige ikke-kriminelle patienter.

- Det går over min forstand, at han har lov at være på afdelingen uden opsyn, sagde Anna Birgitte Larsen til TV2 Øst.

Efter drabet havde politiet mistanke om, at den 21-årige havde en medgerningsmand, men det har efterforskningen afkræftet. Da han blev anholdt, havde han lyse hår i sit skæg, som formodes at stamme fra offeret.

Retten har afsat tre dage til sagen, hvor dommen ventes 2. februar.

Dømt for vold to gange før

Stine Kitt Jørgensen blev indlagt på Oringe et par uger, inden hun blev offer for en voldelig medpatient. Foto: Per Rasmussen

To gange inden drabet på Stine Kitt Jørgensen var den 21-årige nu drabstiltalte blevet dømt for vold.

Senest greb han en 18-årig kvinde, der også var psykiatrisk patient, om halsen med en hånd, så hun havde svært ved at trække vejret. Så hev han hende ned på gaden, satte hende op ad en lygtepæl og truede med at slå hende ihjel, hvis hun flyttede sig.

Forinden havde han kylet en flaske med creme i panden på hende, så hun fik et blåt mærke.

Efter episoden besluttede Kriminalforsorgen, at den 21-årige skulle mentalundersøges. Han blev tiltalt og dømt for vold i gentagelses-tilfælde og trusler på livet mod den 18-årige kvinde.

Måske skizofreni

Mentalerklæringen, der blev lagt frem i retten 25. maj 2020, konkluderede, at den 21-årige er sindssyg med træk, der ligner skizofreni uden klare skizofrene symptomer.

'Men det kan ikke udelukkes, der er tale om tidlige symptomer i en alvorligere psykopatalogisk udvikling. Det findes endvidere, at der med baggrund i en samlet vurdering, herunder observandens ekstreme aggressive og sadistiske fantasier, er grundlag for bekymring for fremtidig voldelig kriminalitet,' skrev psykiaterne.

Paragraf 16 i straffeloven siger, at sindssyge personer ikke kan straffes. Men i stedet kan de dømmes til andre foranstaltninger som psykiatrisk behandling eller anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Den 21-årige boede dengang på en gård på Lolland, hvor han deltog i arbejdet på gården, fik medicin og havde en støtte- og kontaktperson.

