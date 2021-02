39-årig kvinde kvalt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 39-årig kvinde er blevet dræbt ved kvælning på et endnu ikke fastlagt tidspunkt forud for, at politiet lørdag klokken 13.22 anholdt en 20-årig mand ved psykiatricentret Oringe i Vordingborg.

Derudover har politiet heller ikke følt sig på sikker nok grund til at angive et præcist gerningssted for forbrydelsen.

Det er netop kommet frem i sigtelsen mod en 20-årig mand, der lige nu fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Næstved, hvor anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kræver manden varetægtsfængslet.

Politiet sigter den 20-årige for manddrab. Han var iført fikseringsbælte, da han ledsaget af to uniformerede betjente ankom til retslokalet. Her fik han taget fikseringsbæltet af, da han satte sig i stolen foran dommer Lene Sigvardt.

Nægter skyld

Den 20-årige nægter sig skyldig i drab og lod under den indledende del af grundlovsforhøret ikke til at være synderlig påvirket af den alvorlige sigtelse, der rettes mod ham. Han havde tilbagestrøget mørkblond hår, tjavset fipskæg og var iført blå dna-dragt og bare fødder i de sorte maosko, som han var blevet udstyret med til de tekniske undersøgelser.

Anklager Charlotte Skovmand bad om lukkede døre under grundlovsforhøret, hvor den 20-årige fortalte, at han gerne ville svare på de spørgsmål, som Skovmand, Sigvardt og hans forsvarer Lone Rømø måtte have til ham.

Hendes argument for dørlukning var, at politiet stadig er i den indledende del af efterforskningen, og at oplysning om sagen på afgørende måde kan hindre sagens oplysning, hvis de gengives i pressen.

- Der skal afhøres en lang række vidner, hvoraf flere er psykisk syge. Derudover er der muligvis en - måske flere medgerningsmænd på fri fod, sagde Charlotte Skovmand om ønsket om dørlukningen.

Det lyttede Lene Sigvardt til og lukkede dørene af hensyn til efterforskningen.

Ukendt gerningssted

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortalte lørdag i en pressemeddelelse, at den 39-årige kvinde blev fundet død i et buskads ved Oringe under mistænkelige omstændigheder.

Politiet fortalte samtidig, at den 20-årige og offeret havde 'en relation' til hinanden.

Ekstra Bladet har talt med efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen forud for grundlovsforhøret. Han fortæller, at det politiet blandt andet arbejder med, er at få fastlagt gerningsstedet for forbrydelsen.

Ekstra Bladet følger sagen...

20-årig sigtes for drab på kvinde i Vordingborg

Kvinde fundet død: 20-årig anholdt