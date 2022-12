39-årig mand dømt: 12 år for mord

En 39-årig mand fra Eritrea er ved Vestre Landsret i Aarhus blevet idømt 12 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt for drabet på sin ekskone i Viby i december sidste år.

Manden - Bereket Mengstu Weldu - blev frikendt for knivstik mod sin datter, som han ellers var blevet dømt for i byretten. Landsretten fandt det ikke bevist, at manden havde til hensigt at ramme datteren.

Det fortæller Andreas Dahl, der er anklager ved Statsadvokaten i Viborg.

Sagen var blevet anket til skærpelse netop på grund af de knivstik, som datteren blev ramt af.

- Vi gik jo i retten med henblik på at få en skærpelse, fordi byretten dømte ham i begge forhold. Nu har retten så vurderet, at han ikke er skyldig i forholdet om knivstik mod datteren, og det var det, der skulle bære skærpelsen.

- 12 år er udgangspunkt for drab. Det har Højesteret slået fast, så det er ikke så overraskende, at vi lander der. Der var så nogle skærpende omstændigheder i forhold til, at børnene overværede drabet, men det var ikke nok til at komme op på 13 år, siger han og tager dommen til efterretning.

Også ved Retten i Aarhus fik den drabsdømte 39-årige 12 års fængsel og blev udvist fra Danmark.

Han havde tidligere været gift med dræbte kvinde, der på drabstidspunktet var 28 år. Hun var desuden mor til deres fælles børn.

Drabet blev overværet af de to børn, der på drabstidspunktet var fire og seks år gamle.