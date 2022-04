39-årig mand kastede med knive efter betjent

Politiet måtte ty til tjenestepistoler og peberspray for at få situationen under kontrol. Den 39-årige vil blive sigtet for en række lovbrud

Det kunne være gået grueligt galt, hvis ikke politiet havde været vakse, da de klokken 14.44 tirsdag fik en voldsom anmeldelse.

En person, der har relation til den 39-årige, ringede til politiet og fortalte, at manden havde til hensigt at skade lægerne i Møldrup.

Det fortæller Andreas Bang Andersen, der politikommissær ved lokalpolitiet i Viborg.

- Vi sender politipatruljer derud, og samtidig med det ringer vi til lægehuset og siger, de skal låse dørene, da en person er på vej, som måske er farlig.

- Da vi kommer frem til stedet, træffer vi manden ude foran lægehuset. Han står med nogle knive i hænderne. Vi tager kontakt til ham, hvorefter vi trækker vores tjenestevåben og sigter på manden, da han står med de her knive i hænderne, siger Andreas Bang Andersen.

Kastede med knive

Tjenestepistolerne afskrækkede tilsyneladende ikke manden - tværtimod.

- Betjentens oplevelse er, at han smider knivene efter ham, siger politikommissæren.

Da manden nu er ubevæbnet - bruger politiet kaskader af peberspray, hvorefter de kan anholde ham. Under samme forløb kaster gerningsmanden også en øldåse efter en af betjentene, der rammer ham.

En lang række sigtelser

Manden vil blive sigtet for en lang række lovbrud.

- Han bliver sigtet for forsøg på grov vold ved at kaste knive efter den ene betjent. Han bliver også sigtet for vold mod tjenestemand ved at kaste en øldåse på betjenten.

- Og så bliver han sigtet for overtrædelse af knivloven og til sidst for at have fremsat trusler mod det her lægehus, siger Andreas Bang Andersen.

Manden vurderes til at være psykisk syg, og han er blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør senere onsdag, hvor politiet vil fængsle ham på ovenstående grundlag.