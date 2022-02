39-årig sigtet: Mødte op ved skole for at hente tiårig

En mand er sigtet for blufærdighedskrænkelse, efter at han mødte op ved en skole i Lund for at hente en 10-årig pige, han havde været i kontakt med på et socialt medie.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Manden havde chattet med pigen, som går i fjerde klasse på Lundskolen nær Horsens. De havde aftalt, at han skulle komme og hente hende efter skole onsdag 19. januar.

- Det fortæller hun heldigvis nogle af sine klassekammerater og sin lærer, der tog kontakt til inspektøren.

- Lundskolen kontaktede så pigens mor, der ringede og anmeldte det til os, fortæller vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen til Viborg Folkeblad.

Politiet mødte derfor op ved skolen på den aftalte dag. Her anholdt de manden, som er 39 og kommer fra Viborg, da han dukkede op for at hente pigen.

Ifølge Lars Peter Madsen er pigen ikke kommet noget til.

