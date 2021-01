39 sigtet på halvanden time

39 cyklister blev i morges sigtet af Nordjyllands Politi for ikke at overholde færdselsreglerne

Nordjyllands Politi var på gaden i Aalborg onsdag morgen for at kontrollere morgencyklisterne og dele bøder ud.

Det førte til 39 sigtelser mellem 06.30 og 08.00. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var især cykler, der kørte over for rødt, der blev taget - hele 32 blev nemlig sigtet for at cykle over for rødt. Seks havde ikke lys på cyklen og én kørte på fortovet.

I forbindelse med kontrollen minder leder af Operativ Færdsel i Nordjyllands Politi, Thomas Ottesen, om, at man som cyklist og gående skal huske at sikre sig, at man kan ses, og at man skal huske at holde sig på cykel- eller gangsti.

