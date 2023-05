40-60 biler i kæmpe ulykke: Mindst seks dræbt

Flere personer har mistet livet i en kæmpe trafikulykke i den amerikanske delstat Illinois.

Ulykken er sket kort før midnat dansk tid på en motorvej i det centrale Illinois, skriver tv-stationen CNN.

Her er 40 til 60 personbiler og op mod 20 lastbiler er kørt sammen, efter at de pludselig blev overrasket af en sandstorm.

Mindst 30 mennesker er kvæstet, og seks er dræbt, oplyser politikommissær i Illinois, Ryan Starrick.

De kvæstede, der modtager behandling på hospitaler i nærheden, er mellem to og 80 år.

Kan være livsfarligt

Flere amerikanske medier deler billeder og videoer, der viser udbrændte lastbiler og brandmænd, der forsøger at slukke flammerne.

Det samme ses på et billede, som transportmyndighederne i delstaten har delt på Twitter.

Illinois' svar på DMI har desuden udsendt et varsel, der advarer mod sandstorme og fraråder al kørsel flere steder:

'Vær opmærksom på ekstremt dårlig sigtbarhed. Al kørsel er potentielt livsfarligt'.

Kevin Schott, der står i spidsen for redningsarbejdet, fortæller til CNN, at det er næsten umuligt at nå frem til de mange ofre, fordi vejrforholdene gør det umuligt at se noget.

- Det her er noget, der er meget svært at forberede sig på. Det er noget, vi aldrig har oplevet før i vores område, udtaler Schott.

Opdateres...