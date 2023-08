40-årig får forvaring for farlig voldtægt af kvinde

En 40-årig mand er blevet idømt forvaring i en sag om en særlig farlig voldtægt og grov vold ved Retten i Roskilde.

Det oplyser specialanklager John Catre Nielsen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 40-årige ankede dommen på stedet, lyder det fra specialanklageren.

Forvaring er formelt set ikke en straf, men en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være særligt farlig.

Forvaring var også den strafpåstand, som anklagemyndigheden havde i sagen.

Den 40-årige mand er tidligere dømt for vold, og det er en af de ting, som retten har lagt vægt på i sin afgørelse, fortæller anklageren.

- De har lagt vægt på den særlige karakter, og at der er tale om voldsomme voldsforbrydelser, lyder det videre fra John Catre Nielsen.

Den særligt farlige voldtægt skete ifølge politiet mellem den 31. august 2022 og 3. september sidste år.

Den 3. september er ifølge anklageskriftet den dag, som manden blev anholdt.

Voldtægten skete ifølge anklageskriftet, imens den forurettede kvinde var påvirket af narkotika.

Den 40-årige mand var også tiltalt for frihedsberøvelse, men det frifandt Retten i Roskilde ham for.

I det forhold i anklageskriftet, hvor der var rejst tiltale for frihedsberøvelse, er manden dømt for ulovlig tvang og for grov vold mod kvinden.

Sidstnævnte skete ifølge tiltalen, da manden skød efter kvindens ben med en luftpistol, hvor han ramte hendes ben.

Manden blev også frifundet for blufærdighedskrænkelse af kvinden.