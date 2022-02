40-årig fængslet i stor narkosag

Ikke under 29 kilo kokain.

Det mener politiet, at en 40-årig mand har indsmuglet i Danmark. Fredag blev han fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre ved Københavns Byret.

Ifølge sigtelsen foregik narkosmuglingen over en periode på ni dage i marts 2020 sammen med to navngivne mænd.

Det er politiets teori, at kokainen efterfølgende er videreoverdraget til ukendte købere i København.

Den 40-årige nægter sig skyldig, men blev varetægtsfængslet i 27 dage.

Sagen er en del af den kæmpe narkosag, som politiet har døbt Operation Sixpence. I forvejen er mindst 17 personer fængslet i sagen, der trækker tråde til Hells Angels og organiserede kriminelle netværk med forgreninger rundt omkring i Europa.

To danske HA-medlemmer blev sidste år pågrebet på den spanske solkyst, da de var internationalt efterlyst i sagen.

I december blev den ene af HA-rockerne officielt anholdt af dansk politi, da han landede i Københavns Lufthavn. Han er sigtet for indsmugling af 20 kilo kokain.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er manden ikke længere medlem af Hells Angels.

En af de andre fængslede i sagen er en 47-årige herboende montenegriner, der har flere narkodomme bag sig. Han var i flere måneder på flugt, men blev anholdt, da han forsøgte at krydse den dansk-tyske grænse.

Han er sigtet for at modtaget, opbevaret og videreoverdraget ikke under 250 kilo kokain i samarbejde med flere kendte og ukendte medgerningsmænd.