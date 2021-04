40-årig fængslet: 'Pengene lugtede kraftigt af hash'

Formodet pusher nægtede at afgive forklaring

En 40-årig mand udviste ifølge politiet 'mistænkelig narkoadfærd' på Christiania, da betjente forleden gæstede fristaden. Her blev det observeret, at manden blev kontaktet af flere personer, hvorefter der skete udvekslinger ved en bod i Pusher Street. Ved anholdelsen blev der fundet 98 gram hash, 48 gram skunk, 10 store joints samt 15 i almindelig størrelse.

Episoden var den seneste af flere, hvor samme mand er blevet anholdt på Christiania. Men først i går blev han altså fremstillet i grundlovsforhør. Her nægtede han sig skyldig i salg af narko og besiddelse med henblik på videresalg.

Han ønskede ikke at afgive forklaring.

I stedet dokumenterede anklageren sagens beviser, og her kom det frem, at han udover den seneste episode 28. april også blev anholdt få dage forinden. Igen observerede betjente udvekslinger, og da der på et tidspunkt blev råbt 'ost - ost' forlod den 40-årige stedet og smed en hvid plastikpose i en skraldespand.

Posen viste sig at indeholde 83,1 gram hash og 47 gram skunk, et par multiflex handsker og en digitalvægt. Manden havde 1385 kroner på sig, som ifølge anklageren 'lugtede kraftigt af hash'. Politiet mener, at pengene stammer fra salg.

Også en epsiode fra juni sidste år indgår i sigtelserne. Her så betjente manden sælge hash fra samme bod på Pusher Street. Udvekslingen foregik ved en rød conatiner, hvor han ifølge politiet opbevarede hashprodukterne i en hvid plastikdunk. Dengang havde han knap 1985 kroner på sig - som også lugtede kraftigt af hash.

Den 40-årige blev foreløbig fængslet i 27 dage. Han er ikke tidlgiere straffet, men har engæld til det offentlige på 860.000 kroner.