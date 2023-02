40-årig mand dømt for voldtægt af steddatter

En 40-årig mand er tirsdag blevet dømt fire og et halvt års fængsel i Retten ved Holstebro for at have voldtaget sin steddatter adskillige gange.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden, der bor i en mindre vestjysk by, er dømt for at voldtaget sin steddatter minimum 20 gange. Da overgrebene begyndte, var pigen 12 år.

Desuden blev manden også fundet skyldig i uberettiget fotografering, blufærdighedskrænkelse, samt at være i besiddelse af børnepornografiske materiale på hans telefon. Her havde han taget ni billeder af steddatteren, mens hun sov.

Udover fængselsstraffen, så er den 40-årig mand yderligere blevet dømt til udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Der har været nedlagt både navne- og referatforbud under sagen, og da ofre i sager om seksuelle overgreb er dækket af navneforbud, er Ekstra Bladet også afskåret fra skrive den dømtes navn.

Ifølge anklager, Helene Vestergaard, udbad den dømte sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

Med henvisning til referatforbuddet ville anklageren ikke oplyse, hvilket land, manden skal udvises til efter afsoning.