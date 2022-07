40-årig udsat for gaderøveri ved højlys dag

En 40-årig mand blev torsdag eftermiddag omkring kl. 14 udsat for et regulært gaderøveri i Strandgade i hjertet af Helsingør.

Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport.

Her havde fem gerningsmænd konfronteret og overfaldet med slag og spark. Ved overfaldet havde nogle af gerningsmændene holdt ham fast, mens andre havde frataget ham hans telefon og kontanter.

Efterfølgende stak gerningsmændene af.

Alle fem gerningsmænd beskrives til at være mellemøstlige af udseende og være i alderen 15 til 17 år.

I døgnrapporten oplyses det, at sagen er under efterforskning, og at politiet ikke har yderligere kommentarer til sagen.