400 meter hegn forhindrer drukneulykker i Aarhus

Ingen er døde i drukneulykker ved Aarhus Havn i løbet af 2022.

Det er konklusionen, efter at Aarhus Kommune blandt andet har opstillet hegn flere steder og installeret termiske kameraer, skriver TV 2 Østjylland.

- Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, at vi nu kan fejre et år, hvor der ikke er nogen, der er omkommet i havnen, det er også sådan, det skal være, siger byrådsmedlem i Aarhus Kommune Jesper Kjeldsen (S) til mediet.

Der har ifølge TV 2 Østjylland været ti drukneulykker i Aarhus siden 2017.

Senest gik det ud over irske Peter Burns, som sidst blev set i live natten til 5. december 2021. Han blev fundet livløs i Aarhus Havn 17. januar 2022.

Aarhus Kommune har samtidig sørget for en fast holdeplads på havnen til brandvæsenets redningsbåd, som nu har fået sin udrykningstid halveret.

Ved årets udgang er resultatet af indsatserne, at brandvæsenet har måttet redde halvt så mange op af vandet som normalt.