41-årig anholdt for bandedrab

Politiet har anholdt en 41-årig mand for drab og drabsforsøg i sagen fra Hillerød 2. januar 2021. Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Drabsofferet var den 38-årige Cem Kaplan, som var far til fem og relateret til banden NNV.

Et andet højtstående medlem af NNV blev såret ved angrebet.

Den anholdte har tilknytning til rockerbandemiljøet, oplyser politiet uden dog at sige, hvilken relation der er tale om.

- Det, jeg kan sige, er, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, siger Henrik Gunst, som er leder af Afdelingen for Organiseret Kriminalitet, til Ekstra Bladet.

Optræk til tumult: Bandeveteran begravet

Cem Kaplan formodes at have befundet sig i en sort Audi, der blev gennemhullet af skud i vintermørket på Rønbjerg Allé 2 i Hillerød. Bilen kørte derefter mod Nordsjællands Hospital, hvor den livsfarligt sårede mand blev afleveret. Lægerne kunne dog ikke redde hans liv.

Torsdag blev den 38-årige bandeveteran begravet i Brøndby under stort politiopbud.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Manden efterlader sig både hustru og fem børn. Han var gennem en årrække tilknyttet flere forskellige grupperinger, herunder som prospect hos Bandidos, siden Brothas og senest som relateret til NNV.

Sammen med Cem Kaplan blev en 21-årig skudsåret mand også afleveret på Nordsjællands Hospital. Fra flere af hinanden uafhængige kilder med indblik i miljøet har Ekstra Bladet erfaret, at den 21-årige er såkaldt krigsminister i den københavnske gadebande. Oplysninger, som politiet har afvist at kommentere.

Ved gerningsstedet fandt politiet afskudte patronhylstre og glasskår, som kunne stamme fra en bilrude.

Senere på natten rykkede Nordsjællands Politi ud til Bandidos' klubhus på Industrivænget. Her stormede kampklædte betjente rockerborgen. Ordensmagten har været særdeles fåmælte om resultatet af ransagningen, men der tegner sig et billede af en potentielt ulmende konflikt mellem Bandidos og NNV.

I et konfliktnotat udarbejdet af Rigspolitiet fremgår det, at skyderiet i Nordsjælland antændte en bitter strid mellem de to grupperinger.

Ifølge politiet har begge grupperinger stået bag en eller flere voldelige hændelser rettet mod hinanden, og politiet mener, at der er en aktuel risiko for yderligere voldelige hændelser.

Politi efter drab: Bandidos i konflikt med gadebande