41-årig anholdt på rådhus

Manden opførte sig truende over for personalet på borgerservice

En 41-årig mand blev onsdag morgen anholdt på Frederiksberg Rådhus.

Det skete, efter at han havde opført sig truende over for de ansatte i borgerservice, fortæller vagtchef hos Københavns Politi Michael Andersen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 8.36 og ankom kort efter til stedet, hvor en patrulje anholdt manden.

Det er endnu uvist, om manden har haft nogen form for våben på sig.

- Det kan jeg ikke sige endnu, men det er noget af det, vi følger op på nu, siger vagtchefen.

Han oplyser desuden, at ingen er kommet til skade under optrinnet.