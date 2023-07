41-årig anholdt: Truede unge med pistol

Det gik helt galt for en 41-årig mand, da han fredag aften forsøgte at få cigaretter fra en gruppe unge på Benhard Jensens Boulevard på Aarhus Ø.

Manden blev tilsyneladende så vred over, at gruppen af unge afviste ham, at han hev op i sin trøje og viste, at han havde en pistol i sin bukselinning.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Efter at have vist sit våben, truede den 41-årige mand en 23-årig mand fra Aarhus. Det fik en anden i vennegruppen, en 23-årig britisk statsborger, til at lægge sig imellem de to mænd, og fik indledningsvist talt den 41-årige til ro.

Gruppen forsøgte derefter at gå fra stedet, men pludselig kastede den 41-årige mand en flaske i baghovedet af den 23-årige britiske statsborger.

Da politiet ankom til stedet, forsøgte den formodede gerningsmand at stikke af fra stedet, men blev indhentet og anholdt. Da politiet visiterede ham, fandt man en attrap-pistol.

Den 41-årige fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus 11.00, hvor han vil blive sigtet for trusler på livet og grov vold.

