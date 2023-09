41-årig beskylder medtiltalt for brutalt kvælningsdrab

Drabstiltalt forklarede i afhøring i nævningesag, at han 'kun' har medvirket til usømmelig omgang med lig men intet har at gøre med bestialsk drab, hvor liget efterfølgende blev forsøgt halshugget med machete

RETTEN I KOLDING (Ekstra Bladet): 43-årige Michael Sengenbjerg Bodilsen fra Kolding led en voldsom og brutal død, da han 2. maj sent om aftenen eller natten til 3. maj i fjor blev dræbt, da han fik omsnøret sin hals med en ledning.

To mænd på 41 og 33 år er tiltalt i sagen, som et nævningeting ved Retten i Kolding i dag har taget hul på.

Selv om de to mænd, der begge havde en relation til offeret, sidder flankeret af hver deres forsvarer tæt ved hinanden i domhusets retssal 11, beskylder den 41-årige sin medtiltalte ven for alene at stå bag drabet på Michael Sengenbjerg Bodilsen.

Annonce:

- Han (den 33-årige tiltalte, red.) beder mig komme ned i hans lejlighed den nat. Det har jeg ikke lyst til, for jeg har bange anelser, men jeg går alligevel derned. Da jeg kommer ind, kan jeg se, at Michael hænger fra en stol. Han sidder på gulvet og er bundet fast til stolens ryglæn, og han er bundet med en ledning, der er snøret om hans hals. Han er helt blå, forklarede den 41-årige, som nægter sig skyldig i at have haft noget med Michael Sengenbjerg Bodilsens død at gøre.

- (Navnet på den 33-årige tiltalte, red.) skærer ledningen over med sin lommekniv, så Michael falder ned på gulvet. Han sparker til ham og siger: 'Jeg tror sgu', han er død.' Jeg er i chok og fryser fuldstændig, forklarede den 41-årige drabstiltalte koldingenser.

Der er afsat i alt ni retsmøder til sagen, hvor der skal føres ikke færre end 17 vidner.

Begge de tiltalte nægter sig skyldige i manddrab. Den 41-årige erkender usømmelig omgang med lig.

Efter Michael Bodilsen var blevet dræbt, og en af de tiltalte havde forsøgt at hugge hovedet af liget med en machete, blev hans jordiske rester gravet ned her i en kolonihave ved Vonsild syd for Kolding. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ville hugge hovedet af

Ifølge anklageskriftet blev Michael Bodilsens lig efter sin død skændet ved, at begge de tiltalte i forening forsøgte at hugge offerets hoved af med en machete.

Men den del nægter den 41-årige at have lod og del i. I afhøringen af ham mandag formiddag fortalte han, at også det var noget, hans medtiltalte ven - eller nu tidligere ven - gjorde på egen hånd.

Annonce:

- Han beder mig om at lukke døren nede i lejligheden, og det gør jeg. Og lige derefter kan jeg høre to hug derinde fra. Det lyder som om, man flækker en kotelet med en kødøkse. Så åbner han døren igen og siger, at 'det sgu' ikke er til at hugge hovedet af ham', sagde den 41-årige.

Han forklarede videre, at den 33-årige, som bor i samme ejendom, derefter begyndte at rulle Michael Bodilsens lig ind i et tæppe.

Kriminalteknikere på arbejde på Hollændervej i Kolding, som er det formodede gerningssted til kvælningsdrabet på Michael Bodilsen. Det andet gerningssted er Springbjerg Kolonihaveforening i Vonsild, hvor offeret lig senere blev fundet gravet ned. Foto: Øxenholt

- Han ville smide ham til storskrald, sagde den 41-årige med lav stemme.

Tiltalt afslørede selv findestedet

Godt et døgn efter Michael Bodilsens død skaffede de to tiltalte i fællesskab sig af med liget. Det skete ved, at han blev gravet ned på et græsareal i Springbjerg Kolonihaveforening i Vonsild sydvest for Kolding.

- Det var ham (den medtiltalte, red.) der gravede. Jeg sad i bilen og holdt vagt, sagde den 41-årige i afhøringen.

Først 7. maj, altså fem dage efter drabet, meldte Michael Bodilsens mor ham savnet, fordi hun var bekymret over, at hun ikke havde hørt fra sin søn i flere dage. Først fra det øjeblik blev det en politisag.

Annonce:

26. maj blev liget fundet nedgravet i kolonihaveforeningen. Det var den 41-årige, som under en politiafhøring fortalte, hvor liget var gemt.

Motiv til vold: Skade på bil

I anklageskriftet er også nævnt en voldsepisode fra 1. maj 2022. Den del af tiltalen gælder alene den 33-årige mand.

Netop 1. maj lagde Michael Bodilsen et billede af sig selv op på Facebook, hvor han ses stærkt forslået. Til fotoet skriver han, at han er blevet overfaldet.

Ifølge den 41-årige var motivet til volden, at den 33-årige var blevet rasende over, at Michael Bodilsen var kommet til at lavet skader på hans bil, som han havde lånt til et ærinde.

Både offeret og de to tiltalte er en del af misbrugsmiljøet i Kolding.

Den 41-årige er diagnosticeret paranoid skizofren og forventes i tilfælde af domfældelse at blive idømt en anden sanktion end afsoning i et almindeligt fængsel.

Den 33-årige meddelte via sin forsvarer i begyndelsen af retsmødet, at han ikke ønsker at afgive forklaring.

Der ventes dom i sagen i begyndelsen af oktober.