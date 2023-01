41-årig sigtet for mordforsøg: Kørte ud over skrænt med hustru og børn

En Tesla med fire personer i styrtede mandag mere end 75 meter ned fra en klippe i det nordlige Californien nær et område kendt som Devil’s Slide. Redningsfolk kalder det et mirakel, at passagererne overlevede

Tirsdag blev en 41-årig mand anholdt for at køre ud over en skrænt i Californien med tre medpassagerer i bilen

Mandag styrtede en Tesla med fire personer mere end 75 meter ned fra en skrænt i det nordlige Californien tæt på et område, der i folkemunde kaldes Devil's Slide.

I Teslaen sad føreren, en 41-årig mand, hans hustru og parrets to børn - en niårig dreng og en fireårig pige, der alle overlevede faldet på mirakuløs vis.

Tirsdag blev føreren af bilen anholdt og sigtet for mordforsøg og for at udsætte børn for fare, skriver CNN.

- Baseret på det indsamlede bevismateriale har efterforskerne en formodning om, at ulykken var en bevidst handling, siger Brian Pottenger, der er chef hos Cal Fire's Coastside Fire Protection District - brandmyndighederne - i Californien.

Fængselscelle venter på manden

De implicerede blev alle kørt på hospitalet efter ulykken, og den seneste melding lyder på, at børnene er uskadte, oplyser beredskabet i Californien.

Den 41-årige er stadig indlagt efter sine kvæstelser, men myndighederne har booket en plads til ham i San Mateo County Jail, hvor han vil blive ført hen, når helbredet tillader det.

Tesla røg rundt

Som skrevet, røg Teslaen, de alle kørte i, 75 meter ned.

- Skaderne på bilen indikerer, at den ramte afgrunden og røg rundt flere gange, lyder det fra Brian Pottenger.

Siden er det kommet frem, at funktionerne i Tesla-bilen ikke var med til at forårsage ulykken.

Politimyndighederne i Californien undersøger fortsat sagen.

Øverst i artiklen kan du se redningsaktionen.