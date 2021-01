41 personer sigtet for brud på forsamlingsforbud

Tre gange i weekenden rykkede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ud til festlige begivenheder, hvor flere end fem personer var samlet.

I alt er 41 personer i weekenden blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet i politikredsen.

- Der er tale om arrangementer, og derfor har vi rejst sigtelser i de her tre konkrete episoder, fortæller Tom Trude, der er politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.

Alle 41 sigtede kan forvente at modtage en bøde på 2500 kroner, oplyser politiinspektøren.

Unge festede på fodboldbaner

Første anmeldelse kom fredag aften kort før 21. Her fik politiet et tip om, at flere unge var samlet ved nogle boldbaner i Fensmark. De unge mennesker larmede og hørte høj musik.

Da politiet ankom, fandt de ni unge mennesker på boldbanerne. Seks af dem, som var unge mellem 15 og 16 år, blev sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet. De sidste tre var under 15 år og er derfor ikke sigtet.

Udendørs fest med høj musik

Kort tid efter modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi endnu en anmeldelse. En flok unge mennesker holdt udendørs-fest med høj musik på Alleen i Sorø.

Da patruljen ankom, fandt de 12 unge festende mennesker, som alle blev bedt om at rydde op efter sig selv - og så blev de ligeledes sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Stak af fra politiet

Den sidste anmeldelse kom kort efter midnat natten til lørdag. Her lød tippet, at mange unge mennesker var samlet i et parkeringshus på Kählersvej i Næstved.

Da patruljen ankom, kunne de konstatere, at mellem 25 og 30 unge mennesker var samlet i parkeringshuset. Da gruppen fik øje på politiet, satte flere i løb, men politiet fik fat i de fleste, og 23 personer blev sigtet for brud på forsamlingsforbuddet.

Politiet har ikke efterfølgende fået fat på de personer, som stak af fra parkeringshuset, fortæller politiinspektøren.