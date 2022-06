42-årig mand dømt for levering af stoffer ved supermarked

På en parkeringsplads ved et supermarked i Odder blev der ikke kun båret dagligvarer ud i bilerne.

Stedet blev også brugt til lyssky leverancer af hård narko.

Mandag har Retten i Randers idømt en 42-årig mand fem år et halvt års fængsel for hans rolle i handlen med de ulovlige stoffer. Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Rene Birk Hansen er dømt for at have leveret seks kilo amfetamin og 100 gram kokain til to medgerningsmænd i 2020.

Den 42-årige gav stofferne videre til medgerningsmændene på parkeringspladsen ved et Lidl-supermarked i Odder.

Rasmus Gyldenløve Jensen, der er specialanklager i NSK, glæder sig over både efterforskningsarbejde og dommen.

- Der ligger et virkeligt godt stykke efterforskningsarbejde bag denne sag.

- Jeg er derfor også tilfreds med, at retten i dag har idømt den 42-årige en lang fængselsstraf for at bestille og koordinere overdragelsen af blandt andet en stor mængde amfetamin, siger han i pressemeddelelsen.

Anklageren gik efter seks års fængsel, men han er alligevel tilfreds med den lidt mildere straf. Retten lagde vægt på, at manden havde en underordnet rolle i sagen, og at han ikke tjente penge på leveringen.

I sidste uge blev en 28-årig mand ligeledes dømt for overdragelse af fem kilo amfetamin i samme sag. Den tredje mands sag venter på at komme for retten.

Af den grund vil Rasmus Gyldenløve Jensen heller ikke kommentere efterforskningen.

Den 42-årige og de to medgerningsmænd har siddet varetægtsfængslet siden 11. maj. Rene Birk Hansen modtog dommen.