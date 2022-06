42-årig mand varetægtsfængslet i omfattende bedragerisag

Manden sigtes for at have svindlet for 307 millioner kroner. Han nægter sig skyldig

Mandag aften varetægtsfængsler retten på Frederiksberg en 42-årig mand. Manden er sigtet for bedrageri for mindst 307 millioner kroner.

Han fængsles i foreløbigt to uger.

Efterforskningen peger på, at den sigtede har lovet et stort og sikkert afkast ved investeringer i konkursboer. Men i virkeligheden har han ifølge politiet ikke ført investeringerne videre som aftalt.

Det skulle han angiveligt have gjort i selskab med uidentificerede gerningsmænd.

Den sigtede nægter sig skyldig.

Manden blev fremstillet i et grundlovsforhør mandag eftermiddag, men retten besluttede at fortsætte sagen bag lukkede døre. Dommeren har fundet, at der er en risiko for, at han på fri fod vil vanskeliggøre efterforskningen.

Sigtede ønskede ikke at komme med en forklaring. Der er også nedlagt navneforbud i sagen.

Anholdt mandag

Politiet gennemførte mandag morgen en stor politiaktion. Fem adresser i Hellerup, Gribskov, Halsnæs, Sorø og København, blev ransaget.

Adresserne har tilknytning til den mistænkte, og han blev anholdt i forbindelse med aktionen.

Politiet kom på sporet af manden efter en anmeldelse fra et konkursbo, og de har nu gennemgået en del af materialet.

- Det peger på, at den sigtede har lovet et stort og sikkert afkast ved investeringer i konkursboer, men i virkeligheden har ført investeringerne videre som aftalt, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz fra afdelingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De meddeler samtidig, at bevismaterialet tegner et mønster.

- Det er vores opfattelse, at investor A har indbetalt nogle penge til gerningsmanden. Investor B har gjort det samme, men de penge er derefter udbetalt til investor A for at foregive, at der er sket et afkast.

- Denne fremgangsmåde er fortsat med flere investorer, indtil der nu mangler et større millionbeløb, sagde Peter Reisz, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.