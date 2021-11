43 år i fængsel: Måske uskyldig

Kevin Strickland er i dag 62 år gammel. Han har siddet i fængsel i 43 år for overlagt drab og uagtsomt manddrab i staten Missouri.

Som bare 18-årig modtog han en dom på 50 år - uden mulighed for prøveløsladelse.

Strickland har siden dag ét fastholdt sin uskyld. Og det er Jackson County anklager Jean Peters Baker enig med ham i.

Det skriver CNN.

Jean Peters Baker som er anklager ved Jackson County. Baker mener, Strickland er uskyldig. Foto: Ritzau Scanpix

Samme hår

25. april 1978 blev fire mennesker skudt i Kansas City Misouri. Af de fire skudofre døde tre af dem. Den eneste overlevende, Cynthia Douglas, som døde i 2015, vidnede i 1978, at Strickland var til stede under skyderiet.

Hun fortalte politiet, at det var Vincent Bell og Kiln Adkins, som var de to gerningsmænd til forbrydelsen. Hun identificerede ikke Strickland, som hun kendte i forvejen, i første omgang. Det var først dagen efter, hun fik fortalt, at den tredje gerningsmands hår matchede Stricklands.

Men i løbet af de seneste 30 år har Douglas sagt, at hun fejlagtigt identificerede Strickland. Hun har forsøgt at få ham frikendt gennem The Midwest Innocence Project.

Ny lov

De to gerningsmænd, Douglas identificerede, erklærede sig begge skyldige og fik begge 10 års fængsel for uagtsomt manddrab.

- Jeg ville absolut ikke erklære mig skyldig i en forbrydelse, jeg ikke har begået, lyder det fra Strickland selv til mandagens høring.

Det er til denne høring, at dommeren skal afgøre, om Strickland skal frifindes.

Chefanklageren i staten står fast på, at Strickland er skyldig.

Det er på grund af en ny lov i Missouri, at Stricklands sag kan tages op igen. Den nye lov gør det muligt for anklagere at tage sager op, hvis de har information, der kan indikere, at den dømte person i virkeligheden er uskyldig.