43-årig mand død efter knivstikkeri i Randers

Et knivstikkeri i Randers har natten til fredag kostet en 43-årig mand livet.

To mænd på henholdsvis 37 og 39 år er blevet anholdt i sagen og sigtet for manddrab.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev fundet liggende i en lejlighed på Pontoppidansgade i Randers, da politiet og ambulancen ankom. Han modtog akut førstehjælp, men hans liv stod ikke til at redde. .

Hændelsesforløbet er endnu ikke kortlagt af politiet.

- Det er endnu uklart, hvad der er foregået i lejligheden, og hvem der har ført kniven. Nu skal vi have foretaget yderligere afhøringer og lavet en række tekniske undersøgelser for at få klarlagt forløbet.

- Det vi ved, er, at den 43-årige har befundet sig i lejligheden med to bekendte, og der er intet i vores indledende efterforskning, der tyder på, at der har været andre personer til stede, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup.

Politiet fik anmeldelsen klokken 02.14.