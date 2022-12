43-årig mand savnes: - Vi ønsker borgernes hjælp

OPDATERET KL. 13.56:

Nordjyllands Politi aflyser efterlysningen, da den 43-årige mand er blevet fundet i god behold, skriver politikredsen på Twitter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politiet efterlyser 43-årige Kent Charles Sørensen, der forlod sit hjem på Søren Norbys Vej i Frederikshavn torsdag aften, 1. december.

Han var sidst i kontakt med sine nærmeste omkring kl. 20.30, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen blev anmeldt fredag morgen, hvorefter politiet straks igangsatte en undersøgelse og eftersøgning, oplyser politikommissær ved Nordjyllands Politi Jesper Green Sørensen.

- Vores efterforskningsskridt i sagen peger i øjeblikket i retning af, at den savnede er søgt mod Frederikshavn Havn. Derfor er vi til stede for at afsøge havneområdet, siger Jesper Green Sørensen.

Annonce:

- Vi ønsker også borgernes hjælp, så hvis man har set pågældende eller har oplysninger i sagen, så ring straks til os på 114, understreger Jesper Green Sørensen.

Vagtchefen opfordrer samtidig til, at borgere i Frederikshavn kigger efter Kent Charles Sørensen i i udhuse, skure eller garager, da det ikke kan udelukkes, at den savnede kan have taget ophold der som værn mod kulden.

Politiet er ikke i besiddelse af et foto af den savnede, men han beskrives som: 43 år, 170-175 cm høj, slank, kort og mørkt hår, ingen skæg, ingen briller og ingen særlige kendetegn.

Han var sidst set iført: sort tophue, cowboybukser, rød T-shirt, sort vindjakke og brune sko.

Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du kontakte politiet på 114.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fire mænd er blevet dømt for at holde en mand indespærret i en lade, hvor de torturerede ham. Hør mere om den sag i ugens 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app