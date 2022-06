43-årig skal fem år i fængsel for voldtægtsforsøg

Den 43-årige Daniel Rafal Miklasz er torsdag ved Retten i Holstebro blevet idømt fem års fængsel for et voldtægtsforsøg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han er dømt for at skubbe en 65-årig kvinde ind på en majsmark i Nørre Nissum, da hun kom gående forbi i august sidste år. Derefter forsøgte den 43-årige at voldtage kvinden.

Voldtægtsforsøget skete midt om eftermiddagen. Ifølge anklageskriftet i sagen råbte han flere gange til kvinden på engelsk, at han ville slå hende ihjel.

Det lykkedes kvinden at vriste sig fri, og hun bed ham i hagen og kradsede ham i ansigtet.

Daniel Rafal Miklasz blev anholdt af politiet senere samme dag.

Anklagerfuldmægtig Emil Nyborg, som har ført sagen, kalder det i pressemeddelelsen en meget alvorlig sag med en tilsvarende streng straf.

- For man skal selvfølgelig kunne gå en tur en søndag eftermiddag uden at frygte overfald og voldtægt, siger han.

Manden er også dømt for at overtræde et indrejseforbud. Retten besluttede at udvise manden permanent fra Danmark.

Politiet skriver i sin pressemeddelelse, at manden har modtaget dommen. Det betyder, at sagen er afsluttet.