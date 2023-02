44-årig mand erkender drab

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En 44-årig mand har netop erkendt, at han slog en 65-årig kvinde ihjel med kniv på halsen og i nakken i et rækkehus i Sabro lidt uden for Aarhus.

Det gør han i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Her blev han sigtet for at have slået sin mor ihjel.

Manden blev ført ind i blå dna-dragt og var bæltefikseret. Han havde krøllet hår og forholdt sig roligt, da han talte med sin forsvarsadvokat Mads Karup.

Manglede tolk

Kvinden blev fundet dræbt, efter politiet modtog en anmeldelse 23.25 onsdag aften. Flere patruljer rykkede herefter ud til stedet, hvor den 44-årige mand blev anholdt.

Grundlovsforhøret blev flere gange udskudt, fordi der manglede en grønlandsk tolk til den drabssigtede mand.

Ekstra Bladet talte med en tidligere nabo til den nu afdøde kvinde. Naboen fortalte, at der ofte var spektakel på den anden side af væggene i rækkehuset.

Vedkommende havde blandt andet hørt kvinden råbe om hjælp. Det fik den forhenværende nabo til at ringe til politiet flere gange.

Dommeren valgte på trods af pressens protester at lukke dørene. Der blev samtidig nedlagt naveforbud på den 44-årige drabssigtede.

