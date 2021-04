44 dømt for at overtræde forsamlingsforbud

I en principiel sag har 44 personer fået bøder for at deltage i en fest i strid med forsamlingsforbuddet

Opdatering: Retten og politiet oplyste ved en fejl tidligere, at 45 personer er blevet dømt. Det er siden rettet til det korrekte antal, som er 44, hvilket nu også fremgår af artiklen.

44 personer i alderen 35 til 76 år er torsdag blevet dømt for at have overtrådt forsamlingsforbuddet ved at have været samlet til en fest på en nedlagt ålefarm ved Holstebro.

Det oplyser Retten i Holstebro og Midt- og Vestjyllands Politi.

To af personerne er idømt en bøde på hver 5000 kroner, idet de stod som arrangører af festen, hvor de ifølge dommen optrådte som band.

44 tiltalte afviser coronabøder: Det var en privat fest

De øvrige 42 personer er blevet idømt en bøde på hver 4000 kroner for at deltage i festen.

Festen fandt sted 12. december sidste år, hvor politiet tog festdeltagerne på fersk gerning klokken 23.31 og uddelte bøder til alle deltagere. Forsamlingsloftet var på det tidspunkt ti personer.

Sagen endte dog i retten, da deltagerne mente, at det var foregået på privat område, hvorfor de ikke mente at være omfattet af forsamlingsforbuddet.

Det mener Retten i Holstebro dog altså, at de var.

Sendte sms med invitation

I alt 45 personer var tiltalt i sagen, men en af de tiltalte er blevet frifundet efter ønske fra anklagemyndigheden, da det siden har vist sig, at vedkommende ikke deltog.

Af dommen fremgår det, at de to arrangører havde udsendt en invitation på sms, hvor blandt andet ordet 'party' og 'billeder og silhuetter af alkohol, musikinstrumenter og dansende par fremgik'. I alt omkring 50 personer modtog sms'en, og de havde alle tidligere deltaget i lignende arrangementer. Flere af deltagerne havde på opfordring frivilligt valgt at betale 200 kroner for at deltage i festen.

Eftersom festen blev holdt i et lokale, der var indrettet som festlokale og udlånt af ejeren, som ikke selv deltog, er der ifølge dommen ikke tale om en privat bolig, der i reglerne er undtaget fra forsamlingsforbuddet, hvorfor deltagerne altså er blevet dømt.

45 midaldrende jyder sigtes for dansefest i Holstebro

Skærpende omstændigheder

Retten understreger i dommen, at der ikke kan være nogen af deltagerne, der ikke har været klar over, at der var et forsamlingsforbud, som de kan have overtrådt, hvorfor nogle deltageres forklaring om, at de ikke vidste, de overtrådte loven, ikke er godtaget af retten.

Til festen deltog både gæster fra Jylland og Fyn, og retten mener derfor, at det er en skærpende omstændighed, at man bevidst har afholdt et større arrangement for at omgå reglerne og inviteret folk fra flere dele af landet, så der dermed var risiko for smittespredning til en større del af landet.

Bøden til arrangørerne på 5000 kroner er derfor en forhøjelse på 100 procent i forhold til udgangspunktet på 2500 kroner, mens bøden til de øvrige deltagere er en forhøjelse på 50 procent og efterfølgende afrundet i forhold til det samme udgangspunkt.