45 år efter brutalt mord: Blev dræbt, men aldrig meldt savnet

Den berygtede seriemorder 'Dræberklovnen' dræbte Francis Wayne Alexander for mere end 45 år siden, men han er først blevet identificeret som et af ofrene i år

Seriemorderen John Wayne Gacy spredte skræk og rædsel i 1970'ernes Chicago. Han dræbte 33 yngre mænd og fik tilnavnet 'Dræberklovnen' efter sit job som hospitalsklovn.

Det er først mere end 40 år efter ugerningerne, at det har været muligt for myndighederne at identificere et af seriemorderens ofre.

Det skriver AP.

Francis Wayne Alexanders er navnet på den mand, som mandag blev identificeret som et af 'Dræberklovnen's ofre.

Det nyligt identificerede offer havde ingen kontakt med sin familie på daværende tidspunkt, og de var derfor helt uvidende om, at han overhovedet var død.

- De elskede ham, men de troede, at han intet ville have med dem at gøre, og derfor var han heller ikke meldt savnet, siger Tom Dart.

Den noget chokerende nyhed har ramt familien særligt hårdt.

- Selv 45 år senere er det hårdt at høre om vores elskedes Waynes skæbne. Han blev dræbt af en afskyelig og ond mand. Vores hjerter er tunge af sorg og vores sympati går til de andre ofres familier, siger offerets søster Carolyn Sanders i en udtalelse.

Det har ikke været muligt at specificere drabet yderligere, end at det har fundet sted mellem 1976 og tidligt 1977.

Francis Wayne Alexander var flyttet fra sin familie i North Carolina til Chicago, hvor han mødte seriemorderen. Foto: Cook County Sheriff's Office

'Dræberklovnen' blev dømt for 33 drab, og han blev henrettet i 1994.

Han forklarede selv, at alle drab blev begået i hans hus nær Norridge uden for Chicago. Han lokkede de unge mænd og børn hjem til sig ved at love dem, at han kunne udføre tryllekunstner. Her tog han håndjern i brug, og når ofrene fik dem på, blev de udsat for voldtægt og tortur, inden de til sidst blev dræbt.

26 af ofrene blev fundet i et rum i hans kælder, tre blev fundet uden for hans hus, og de sidste fire er blevet fundet i den sydlige del af Chicagos floder.

Det har været særligt problematisk at identificere hans ofre, og det har krævet hjælp fra et større dna-program, hvor indsamlet dna fra slægtninge kan kobles til ofre.

Seriemorderens terrorisering af området omkring Chicago har fået flere familier til at henvende sig med deres dna af frygt for, at han skulle have dræbt nogen af deres savnede. Indtil videre har det hjulpet politiet med at opklare 11 sager, der ikke var relateret til Gacy.

Alexanders sidste offentlige fodspor stammer fra en bøde i trafikken, han fik i 1976. Det er fortsat et uvist, hvordan han stødte på seriemorderen foruden myndighedernes kendskab til, at han skulle have opholdt sig i et område, hvor Gacy fandt mange af sine ofre.