45-årig anholdt: Flygtede fra politiet på cykel

En 45-årig mand forsøgte at stikke af fra politiet på cykel og derefter til fods. Han endte med at blive anholdt og sigtet for en hel del

Det er forbudt at cykle og tale i håndholdt telefon på samme tid.

Sådan startede natten til torsdag for en 45-årig mand. Den sluttede dog med en række sigtelser, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

En patrulje stødte på manden i færd med at cykle og føre en telefonsamtale på en og samme tid ned ad Silkeborgvej i Aarhus C.

Da betjentene ville standse manden, var han bestemt ikke samarbejdsvillig.

Han forsøgte i stedet at stikke af på cykel ned ad Birkeparken, hvor han smed den og valgte at tage flugten fra ordensmagten til fods.

Anholdt og sigtet

Det viste sig ikke at være den mest gennemtænkte plan, da betjentene rimelig hurtigt fik både indhentet og anholdt den 45-årige.

Ud over ikke at følge politiets anvisninger, viste det sig, at den 45-årig havde taget flugten fra politiet på en stjålet cykel.

'Et tjek af stelnummeret viste, at cyklen var blevet meldt stjålet i marts i Nordjylland. Den var siden blevet malet sort, og den 45-årige anholdte mand erkendte, at han havde stjålet den og malet den for at den ikke så nemt kunne genkendes,' skriver politiet.

Den 45-årige blev derfor sigtet for cykel-mobil-kombinationen, for ikke at følge politiets anvisninger, cykeltyveri og overtrædelse af våbenloven, da han havde en skruetrækker på sig 'uden et anerkendelsesværdigt formål.'