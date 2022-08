En 45-årig mandlig motorcyklist mistede søndag livet i en soloulykke ved Ugerløse nær Holbæk. Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden var ude at køre med to andre, da han mistede herredømmet over sin motorcykel i et sving. Han kørte ud i rabatten og endte i et træ.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 16.02.

Man udførte førstehjælp, da man kom til stedet, men motorcyklistens liv stod ikke til at redde. En bilinspektør skal afklare de nærmere omstændigheder for ulykken.